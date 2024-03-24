22 марта 2024 года в 5 ´А´ классе прошла информационная эстафета ´Имя БЕДЫ - НАРКОТИК´. Во время проведения мероприятия учащиеся обсудили влияние наркотиков на организм человека, психическую и физическую зависимость от употребления наркотических веществ.