С 1 марта 2027 года ГАИ будут прекращать действие прав без решения суда по решению врачей или медкомиссии.
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