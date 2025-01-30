Военный эксперт Корнев: Украина может потерять половину военной помощи от Запада

Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Киев может потерять половину западной военной поддержки после подписания президентом США указа о приостановке программ помощи иностранным государствам на 90 дней, заявил военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с "Известиями".