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Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане

Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном, пишет Dauphiné libéré.

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