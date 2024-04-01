«Я никогда так не волновался»: лидер израильской оппозиции высказался о ситуации в стране

Политическая ситуация в Израиле становится все более напряженной на фоне событий в секторе Газа. Об этом свидетельствует и заявление лидера израильской оппозиции Яира Лапида, который возглавляет партию «Еш Атид» («Есть будущее»).
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