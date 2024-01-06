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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев повторил рекорд «Динамо» по набранным очкам в одном матче – 5 (2+3) против «Куньлуня»

31-летний форвард отметился дублем и 3 результативными передачами, набрав 5 очков в игре с «Куньлунем» (7:1).

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