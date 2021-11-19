Хуан Тоскано-Андерсон – о выступлении с Карри: «Как будто участвуешь в уличной драке и за вас Майк Тайсон»

Защитник «Голден Стэйт» Хуан Тоскано-Андерсон сравнил эффект от присутствия на площадке разыгрывающего Стефена Карри с воздействием, которое мог бы оказать во время драки легендарный боксер Майк Тайсон.

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