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SsangYong вернулся в Росcию с четырьмя моделями и программой локализации

SsangYong вернулся в Росcию с четырьмя моделями и программой локализации

﻿﻿—﻿—Виталий, давайте сначала объясним читателям, как Ssangyong стал KGM. — В 2022 году, после того как финансово проблемные акции SsangYong были приобретены KG Group Corporation, бренд был переименован в KG Mobility, а его автомобильное подразделение — в KG Mobility.

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