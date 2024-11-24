SsangYong вернулся в Росcию с четырьмя моделями и программой локализации

﻿﻿—﻿—Виталий, давайте сначала объясним читателям, как Ssangyong стал KGM. — В 2022 году, после того как финансово проблемные акции SsangYong были приобретены KG Group Corporation, бренд был переименован в KG Mobility, а его автомобильное подразделение — в KG Mobility.