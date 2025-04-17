Минкурортов Кубани пояснило, почему задерживается возврат средств за отменённые брони в Анапе

Минкурортов Кубани пояснило, почему задерживается возврат средств за отменённые брони в АнапеВ Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края объяснили, почему возникла задержка с возвратом денег за отменённые брони в Анапе.
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