Заноза
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Заноза

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Вой на болотах. Трамп и хохлы (политсатира и политехидство)

Вой на болотах. Трамп и хохлы (политсатира и политехидство)

              P.S Русский след Трампа https://vk.com/wall54802502_1537149 .

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
Да, за любовь к бредовым иллюзиям приходится дорого платить!
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11 час.
Ирина Чещина
Разговор Путина с Трампом.... Сама ухохоталась до слез, ещё мужу вслух почитала ))))) Ушел курить с песней &quot;Ах ты, степь широкая...&quot; ))))))))))))))))) А вообще, хорошая подборка.Впрочем, как всегда
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8 час.
Семен Демин
А, ведь, укров давно предупреждали, что их кинут. И не только США, но и НАТО, и европа.
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3 час.
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