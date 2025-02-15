P.S Русский след Трампа https://vk.com/wall54802502_1537149 .
Вой на болотах. Трамп и хохлы (политсатира и политехидство)
Комментарии
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Вячеслав Зязев
Да, за любовь к бредовым иллюзиям приходится дорого платить!
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11 час.
Ирина Чещина
Разговор Путина с Трампом.... Сама ухохоталась до слез, ещё мужу вслух почитала ))))) Ушел курить с песней "Ах ты, степь широкая..." ))))))))))))))))) А вообще, хорошая подборка.Впрочем, как всегда
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8 час.
Семен Демин
А, ведь, укров давно предупреждали, что их кинут. И не только США, но и НАТО, и европа.
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3 час.
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