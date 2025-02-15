Вой на болотах. Трамп и хохлы (политсатира и политехидство)

ВЗ Вячеслав Зязев Да, за любовь к бредовым иллюзиям приходится дорого платить!

Ирина Чещина Разговор Путина с Трампом.... Сама ухохоталась до слез, ещё мужу вслух почитала ))))) Ушел курить с песней "Ах ты, степь широкая..." ))))))))))))))))) А вообще, хорошая подборка.Впрочем, как всегда