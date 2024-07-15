«Не спорю с дураками»: Решетова продолжает убеждать народ в своей невиновности

Модель заявила, что не стала бы встречаться с мужчиной, сильно старшее ее. Анастасия Решетова Социальные сетиВ конце мая певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет.
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