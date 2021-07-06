Политика как она есть

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Александр Росляков. Путин и мартышкины очки

Александр Росляков. Путин и мартышкины очки

«Владимир Путин установил рекорд: подписал 135 законов за два дня, –с восторгом написали наши СМИ.

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вячеслав харченко
Умом слаба стала, а не глазами, да и была ли умна изначально?...
Виктор Шиховцев
Изначально взялся, да вот, сдулся. И не тянет и уходить не хочется. Пригрелся.
Алекс Переверзев
Вы тоже заметили, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как то умнее всех остальных?
Михаил
И гораздо приятнее в общении.
Денис Волков
Да, определено. До меня, конечно, не дотягивают, но из общей массы значительно выделяются
вячеслав харченко
Не хочется, не то слово, столько друзей ,как подвести, не по пацански.
Альбертт
Вот писака реальная мартышка .

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