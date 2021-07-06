Александр Росляков. Путин и мартышкины очки

Политика как она естьПолитикаАлександр Росляков. Путин и мартышкины очки «Владимир Путин установил рекорд: подписал 135 законов за два дня, –с восторгом написали наши СМИ.Вернуться к статье7НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоУмом слаба стала, а не глазами, да и была ли умна изначально?...Виктор ШиховцевИзначально взялся, да вот, сдулся. И не тянет и уходить не хочется. Пригрелся.Алекс ПереверзевВы тоже заметили, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как то умнее всех остальных?МихаилИ гораздо приятнее в общении.Денис ВолковДа, определено. До меня, конечно, не дотягивают, но из общей массы значительно выделяютсяВХвячеслав харченкоНе хочется, не то слово, столько друзей ,как подвести, не по пацански.АльберттВот писака реальная мартышка .Комментировать
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