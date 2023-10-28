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Сбежавший из РФ историк моды Васильев объяснил свое нахождение в Анталье

Сбежавший из РФ историк моды Васильев объяснил свое нахождение в Анталье

Экс-ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев, который после начала спецоперации на Украине осудил действия властей РФ и покинул страну, объяснил, почему в данный момент он проживает в турецком городе Анталья.

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