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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниел Маринов: «На чемпионате мира такое выступление не прокатит. Мы должны психологически быть более уверенными»

Российский гимнаст Даниел Маринов подвел итоги чемпионата Европы-2026.  — Какие впечатления от чемпионата Европы среди мужчин? Медали есть, но без золота.

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