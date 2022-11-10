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Отступные за Сычевого – 100 млн рублей. Форвард «Оренбурга» интересен «Краснодару» и «Торпедо»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой может сменить клуб. 26-летний игрок интересен «Краснодару» и «Торпедо», сообщает «РБ Спорт».

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