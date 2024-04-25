Юрий Кот Гражданская позиция «маленькой компании» бардов Никитиных взбудоражила общественность.
Юнна Мориц против бардов-нацистов Никитиных
Комментарии
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Светлана Трофимова
Лучше не скажешь !
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19 час.
Геннадий
Спасибо!..
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18 час.
Сергей Ильин
А я не буду выражовываться,скажу просто и по-русски,зато все от мала до велика меня поймут,что я хочу сказать и что я имею в виду... шайка никитины - это продажные твари России,это уроды земли русской!
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17 час.
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