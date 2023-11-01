Армия Израиля: военные прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы

Израильские военные прорвали переднюю линию обороны радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, заявил журналистам пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
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