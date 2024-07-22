Asia Times: Китай возьмет Тайвань без боя

Пекин завершает свой колоссальный поход через весь Глобальный Юг и его представителей. Это заняло несколько десятилетий, однако теперь Китай может пожинать плоды успеха своего упорства в достижении цели завоевания господства.
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