Идет прогрев перевода Украины под внешнее управление – Чаплыга

Крупнейшие мировые игроки прогревают почву для перевода Украины под внешнее управление ООН. Об этом в интервью украинскому пропагандисту Василию Апасову заявил политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С Российский полков...
- АС А вот и «яблоки и...
- ВА Самое время подум...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым