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Закон и Порядок

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  • Alexander Kozlov
    Счета, но не для них, а скажем - на лечение детей, для которых по смс собирают. А то врагам деньги, а на детей, как н...Иноагентам готовя...
  • Юрий Зубрин
    Читаю и охуеваю -какие спецсчета,какие раскаяния ,вы что ,одного поля ягода ?Свои,буржуинские?Не власть ,а сборище ту...Иноагентам готовя...
  • Игорь Максаков
    Поздравляю грузинский народ от избавления от французской бабки и ухода от европейской политики ЛГБТ. Желаю полной сам...Грузия досталась ...

Подвиг русского разведчика, срыв перехода на русский софт и поиск айтишников в Индии

Подвиг русского разведчика, срыв перехода на русский софт и поиск айтишников в Индии

1. Враги поймали нашего разведчика, который передавал нам чертежи голландских микросхем и технологии их производства.

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