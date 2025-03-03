84 субъекта РФ получат разовые субсидии на развитие туризма

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития Максим Решетников подвели итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии на создание туристической инфраструктуры на 2025–2027 годы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».