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84 субъекта РФ получат разовые субсидии на развитие туризма

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр экономического развития Максим Решетников подвели итоги конкурсного отбора субъектов на предоставление единой субсидии на создание туристической инфраструктуры на 2025–2027 годы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

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