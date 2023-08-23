В Подмосковье провели форум «Армия-2023», некоторые решения организаторов выглядели достаточно оригинально.
"Мы не ожидали такого удара от русских": У турок случился припадок после увиденного на форуме «Армия-2023»
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Всё,что доставляет Америка и все западные страны для Украины-это всё продаётся за границу,а остальное оружия проходит через Польшу.В Польше отбирается хорошее,а то что с поломками или старое отправляемая на войну.Полякам насрать на Хохлов,убьют побольше да и хрен с ними возиться не будут с ними на новых территориях которые Зеленский отдал полякам.А так всё уже продано как на рынке,все территории Украины. А война с Россией уже давно была задумано ещё до 2014г.Всё продали честь и славу всех украинцев,которые воевали за землю против нацистов.А эти выродки вылупились их яиц,давай проссловлять убийц Шухевича и других ублюдков фашистких.Всех этих тварей повесить за одно место или расстрелять.Своих детей обучают с пелёнок убивать,а за что?Что вы сделали для своего народа,что?Вы все отделились как только началась перестройка.Жили бы и жили,нет надо свинью подложить русским.Кто вам всем бывшим республикам мешали?Захотели в Европу,да свалили бы как прибалты и всё.Нет надо бомбу атомную бросить на Россию,чтобы только уйти в Европу и понравиться хозяину Америке.А что с вашим народом вам наплевать.И что добились?
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15 час.
Владимир Шалимов
Слишком много внимания уделяем этим тупым сельджукам. Мы - великая ядерная держава, а они кто? Обыкновенные НАТОвские замухрышки. Мы не должны учитывать какие-то интересы этих тюрбанов. Наша задача - посылать эту нечистивую страну на большой и синий по три раза в сутки ежедневно.
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7 час.
ЛЮДМИЛА Пулина
А я бы указала Эрдогану на дверь с известным русским адресом из трёх букв !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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43 мин.
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