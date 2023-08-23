"Мы не ожидали такого удара от русских": У турок случился припадок после увиденного на форуме «Армия-2023»

ФЮ

Фаина Юсупова

Всё,что доставляет Америка и все западные страны для Украины-это всё продаётся за границу,а остальное оружия проходит через Польшу.В Польше отбирается хорошее,а то что с поломками или старое отправляемая на войну.Полякам насрать на Хохлов,убьют побольше да и хрен с ними возиться не будут с ними на новых территориях которые Зеленский отдал полякам.А так всё уже продано как на рынке,все территории Украины. А война с Россией уже давно была задумано ещё до 2014г.Всё продали честь и славу всех украинцев,которые воевали за землю против нацистов.А эти выродки вылупились их яиц,давай проссловлять убийц Шухевича и других ублюдков фашистких.Всех этих тварей повесить за одно место или расстрелять.Своих детей обучают с пелёнок убивать,а за что?Что вы сделали для своего народа,что?Вы все отделились как только началась перестройка.Жили бы и жили,нет надо свинью подложить русским.Кто вам всем бывшим республикам мешали?Захотели в Европу,да свалили бы как прибалты и всё.Нет надо бомбу атомную бросить на Россию,чтобы только уйти в Европу и понравиться хозяину Америке.А что с вашим народом вам наплевать.И что добились?