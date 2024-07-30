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Свыше 4 тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с января

Свыше 4 тысяч нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с января

С начала года лесная охрана Московской области зафиксировала 4,2 тысячи нарушений законодательства. Проверки проводились в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовых товариществах.

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