Ипотечный рынок в августе: семейная программа лидирует, растёт доля рыночных кредитов

В августе 2026 года объём льготной ипотеки достиг 163,9 млрд рублей, увеличившись на 12,6% по сравнению с июлем.
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