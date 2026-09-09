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Ипотечный рынок в августе: семейная программа лидирует, растёт доля рыночных кредитов

Ипотечный рынок в августе: семейная программа лидирует, растёт доля рыночных кредитов

В августе 2026 года объём льготной ипотеки достиг 163,9 млрд рублей, увеличившись на 12,6% по сравнению с июлем.

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