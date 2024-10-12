FAA разрешило SpaceX возобновить запуски ракеты Falcon 9 после успешного расследования инцидента миссии Crew-9

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании SpaceX возобновить полёты Falcon 9, которые были приостановлены после инцидента во время запуска миссии астронавтов Crew-9 28 сентября.
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