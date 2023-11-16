Песков отреагировал на призыв МОК к национальным федерациям отказаться от участия в Играх дружбы, которые планируется провести в РФ Ирэн ОрлонскаяОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на призыв Международного олимпийского комитета к национальным федерациям отказаться от участия в Играх дружбы, которые планируется провести в России.
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