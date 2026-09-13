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Мировое обозрение

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Почти 100 тысяч узбекистанцев покинули Россию за 10 дней

Почти 100 тысяч узбекистанцев покинули Россию за 10 дней

За десять дней — с 25 августа по 5 сентября — в Узбекистан вернулись 96 415 граждан. Цифра сопоставима с населением среднего областного центра, и она продолжает расти.

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