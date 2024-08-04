Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Nikolay Stepanov
    Это Путин всё ещё хочет к Западу добрым быть.В РФ отреагировал...
  • виталий панов
    В ГД могли бы придумать ответный ход.Например достать ракеты США,и этими ракетами ударить по американским базам,свали...В РФ отреагировал...
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    А еще лучше участь Муссолини.Нетаньяху пообеща...

На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов в рядах ВСУ

На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов в рядах ВСУ

На Украине пожаловались на дезертирство угрожающих масштабов из рядов Вооруженных сил (ВСУ). По данным Офиса генпрокурора республики, за первое полугодье 2024 года было открыто почти 29,8 тысячи уголовных дел о бегстве военнослужащих, говорится в материале Deutsche Welle* (внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

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