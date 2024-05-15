НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Губерниев после вылета «Спартака» из Кубка России: «Слишкович должен продолжать работать. Есть ощущение, что его поменяют на очередного тренера, который с богами разговаривает»

«Спартак» вылетел из Фонбет Кубка России, уступив «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов. Красно-белые проиграли впервые после увольнения Гильермо Абаскаля – до этого под руководством Слишковича команда одержала 4 победы и трижды сыграла вничью.

