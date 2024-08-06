❗️ Сегодня в Феодосии будут проводиться тренировочные стрельбы Учения пройдут с 11:00 до 13:00, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
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❗️ Сегодня в Феодосии будут проводиться тренировочные стрельбы Учения пройдут с 11:00 до 13:00, сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.