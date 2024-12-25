Глава крупнейшей российской майнинг-компании BitRiver пообещал в новом году новые крупные майнинговые проекты

Игорь Рунец, руководитель крупнейшей российской компании в сфере майнинга BitRiver, выразил уверенность, что новый закон о добычи криптовалют и ограничение оборота цифровых валют помогут России занять лидерство на глобальном рынке майнинга криптовалют в течение ближайших двух-трех лет.