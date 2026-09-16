Психолог Чепалов посоветовал россиянам начинать свидание с кофейни

Куда пригласить девушку на первое свидание — вопрос, который ставит в тупик многих мужчин. Парк кажется холодным и подозрительным, дорогой ресторан — рискованным.
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