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Украина обсуждает с США и Евросоюзом открытие воздушного пространства

Украина обсуждает с США и Евросоюзом открытие воздушного пространства

Киев консультируется с Вашингтоном и Брюсселем по вопросу открытия воздушного пространства Украины, заявил украинский вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Интересно, найдётся в мире хоть одна компания, которая рискнёт пролетать над страной, ведущей боевые действия. Тем более над бывшей украиной, где доблестные укроповские пво сбили уже два гражданских самолёта и один самолёт со своими военными предназначенные к обмену.
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