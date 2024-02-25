Украина обсуждает с США и Евросоюзом открытие воздушного пространства

Киев консультируется с Вашингтоном и Брюсселем по вопросу открытия воздушного пространства Украины, заявил украинский вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
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