Андрей Шишинов

Интересно, найдётся в мире хоть одна компания, которая рискнёт пролетать над страной, ведущей боевые действия. Тем более над бывшей украиной, где доблестные укроповские пво сбили уже два гражданских самолёта и один самолёт со своими военными предназначенные к обмену.