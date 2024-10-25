Утром 25 октября в Петербурге повисла белая дымка Это туман, о котором местных жителей не предупреждали.
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Утром 25 октября в Петербурге повисла белая дымка Это туман, о котором местных жителей не предупреждали.