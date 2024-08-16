Сушки с молоком и 1,5 млн рублей: раскрыт райдер 65-летней Надежды Кадышевой

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Спрос на концерты коллектива в последнее время вырос вдвое благодаря внезапно завирусившемуся в Сети хиту «Плывет веночек».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии