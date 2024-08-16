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Сушки с молоком и 1,5 млн рублей: раскрыт райдер 65-летней Надежды Кадышевой

Сушки с молоком и 1,5 млн рублей: раскрыт райдер 65-летней Надежды Кадышевой

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Спрос на концерты коллектива в последнее время вырос вдвое благодаря внезапно завирусившемуся в Сети хиту «Плывет веночек».

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