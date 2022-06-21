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Кино: Как советская актриса пренебрегла общественным мнением и благодаря этому прославилась: Лионелла Пырьева

Кино: Как советская актриса пренебрегла общественным мнением и благодаря этому прославилась: Лионелла Пырьева

Она давно не снимается в кино, но зрители старшего поколения помнят её Грушеньку в «Братьях Карамазовых», Стеллу в «Вольном ветре» и другие блистательные роли.

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