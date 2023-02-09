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«Бешикташ» отказался от идеи трансфера Баринова. «Локо» не принял предложение в 5 млн евро

«Бешикташ» отказался от идеи трансфера Баринова. «Локо» не принял предложение в 5 млн евро

«Бешикташ» не будет предпринимать новых попыток купить хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова. Стамбульцы отказались от идеи трансфера 26-летнего игрока, все контакты по Баринову с российским клубом прекращены, сообщает «РБ Спорт».

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