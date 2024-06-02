Телеканал «360» провел благотворительную акцию «Цирк детям»

День защиты детей с размахом отметили на Цветном бульваре в Москве. Юных жителей и гостей столицы, а также их родителей радовали и развлекали ростовые куклы, зрителям показали танцевальное шоу и цирковое представление.
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