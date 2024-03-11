ВКС успешно обнуляют украинское ПВО и уничтожают наёмников: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 11 марта 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни на восточном фронте произошли заметные события.
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