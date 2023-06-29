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Tinder уходит из России 30 июня. Какие приложения останутся?

Tinder уходит из России 30 июня. Какие приложения останутся?

Приложение было одним из самых популярных в России сервисов для знакомств и последним крупным иностранным дейтинг-игроком на рынкеУход Tinder с российского рынка означает прекращение работы последнего зарубежного гиганта в сфере онлайн-дейтинга.

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