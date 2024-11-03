Что отмечаем? Начнем с международных праздников, потому что их: а) мало б) они странные ✅ Всемирный день медузы ✅ Всемирный день косплея ✅ Международный день калькулятора *Для тех, кто не в курсе, косплей — это перевоплощение в различных персонажей игра, кинематографа, комиксов, причем важно не только костюм подобрать, но и умудриться передать характер, пластику, мимику и прочие особенности героя, А вы бы кого закосплеили? О, девушкам понравятся эти праздники🔥 🥪День сэндвича 🍳День "Мужчина готовит ужин" 🧹День домохозяйки и домохозяина А чтобы вечер удался, скорее пересылайте этот пост своему мужчине, потому что тут — ценные рекомендации;).