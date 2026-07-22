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Антарктический телескоп ATT12 сможет найти до 10 млн скрытых галактик ранней Вселенной

Антарктический телескоп ATT12 сможет найти до 10 млн скрытых галактик ранней Вселенной

Моделирование показало, что 12-метровая обсерватория на станции New Dome Fuji сможет изучать звездообразование, недоступное для оптических наблюденийАнтарктический 12-метровый терагерцовый телескоп ATT12 (Antarctic 12-m Terahertz Telescope), который планируется построить в глубине Антарктиды, может обнаружить от 1 до 10 млн пылевых галактик, активно формирующих звёзды, на протяжении истории Вселенной.

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