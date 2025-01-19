В Лабытнанги завершился первый фестиваль резьбы по дереву «Семь священных древ»

В этнокомплексе «Коми-деревня» завершился фестиваль «Семь священных древ». Жители и гости Лабытнанги узнали больше об искусстве резьбы по дереву и традициях народов Севера, сообщили в telegram-канале администрации города.
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