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Клопп о шансах «Ливерпуля» на титул АПЛ: «Мне нравятся наши шаги. Посмотрим, достаточно ли они велики для этого»

Клопп о шансах «Ливерпуля» на титул АПЛ: «Мне нравятся наши шаги. Посмотрим, достаточно ли они велики для этого»

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял 5-е место в таблице АПЛ. Сейчас команда лидирует, опережая «Арсенал» на одно очко.

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