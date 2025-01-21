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В Мексике приграничный с США город объявил чрезвычайное положение

В Мексике приграничный с США город объявил чрезвычайное положение

Ранее Трамп обещал массовые депортации незаконных мигрантов.фото: unsplash.com/@oscardelalanzaМексиканский приграничный город Тихуана 20 января объявил чрезвычайное положение, поскольку президент США Дональд Трамп пообещал массовые депортации мигрантов.

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