Иноагенты с Милашиной на бизнес-джете: путешествие из Беслана в Москву

Раис Ситдиков

Вот и раскрылась вся правда! Молодцы чеченцы сразу разобрались и дали по мордам. Мне просто интересно что это Песков опять встревает в неоправданные разборки? Рамзан Кадыров за справедливость настроен и в обиду просто так не даст, молодец!