Юрий Кот Фото, которое мы заслужили, — СМИ-иноагенту «Новой газете» спасибо.
Иноагенты с Милашиной на бизнес-джете: путешествие из Беслана в Москву
Комментарии
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АЖ
А Ж
В лохматый беременный? Какой срок ?
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2 час.
Александр Попов
Если-бы предупредили, СТИНГЕРА не пожалел.
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2 час.
Раис Ситдиков
Вот и раскрылась вся правда! Молодцы чеченцы сразу разобрались и дали по мордам. Мне просто интересно что это Песков опять встревает в неоправданные разборки? Рамзан Кадыров за справедливость настроен и в обиду просто так не даст, молодец!
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1 час.
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