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Царьград

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Доработанный закон об отмене ЕГЭ планируют внести в Госдуму после экзаменов

Доработанный закон об отмене ЕГЭ планируют внести в Госдуму после экзаменов

После того, как школьники сдадут экзамены, законопроект об отмене ЕГЭ с доработками могут снова внести в Государственную Думу.

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