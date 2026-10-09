Блогер Ирина Пинчук вышла замуж за парфюмера Саламбека Мартазанова

После громкого развода с первым мужем блогер, участница «Дома-2» Ирина Пинчук вновь вышла замуж. Она оформила отношения с владельцем парфюмерного бизнеса Саламбеком Мартазановым.
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