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Газета.ру

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Anthropic: малые ИИ-модели могут жить на холодильниках и пылесосах

Исследователи ИИ-компании Anthropic предупредили, что небольшие вышедшие из-под контроля ИИ-модели уже к концу 2026 года могут начать проникать в домашние устройства — умные печи, холодильники, роботы-пылесосы и газонокосилки.

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