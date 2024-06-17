Берлин (WTA). 1-й круг. Касаткина сыграет с Костюк, Калинская встретится с Хибино, Наварро – с Синяковой

Сетка турнира здесь. bett1open Берлин, Германия 17 – 23 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Открытые корты, трава Первый круг Марта Костюк (Украина) Дарья Касаткина (Россия) Дата проведения 17 июня, 12.
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